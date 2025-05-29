Шойгу пригрозил ответом на снятие ФРГ ограничений на дальнобойность оружия

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил о готовности Москвы провести решительные ответные меры в случае окончательного снятия западными странами ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. Об этом он сообщил по итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Шойгу отметил непоследовательность заявлений западных лидеров, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца. «То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла»,— сказал он, обращая внимание на неоднозначность официальных заявлений по снятию ограничений (цитата по ТАСС). При этом он подчеркнул: «Поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие».

26 мая Фридрих Мерц заявил, что Германия вместе с США, Великобританией и Францией больше не ограничивают дальность оружия, поставляемого украинской армии, что позволяет Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом часть его слов позднее опровергалась, в том числе вице-канцлером ФРГ Ларсом Клингбайлем. На пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Мерц подтвердил отмену этих лимитов.

Подробности — в материале «Ъ» «Мерцающая Украина».