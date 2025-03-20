Мясокомбинат «Югроспром» в Ставрополье вновь продают за 664 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» Анрей Болотов объявил о старте публичных торгов по реализации имущественного комплекса банкрота. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На аукцион единым лотом с начальной ценой 664,3 млн руб. выставлены земельные участки и здания мясокомбината в Новоалександровске Ставропольского края по Мясокомбинатовской ул., 7; артезианские скважины по ул. Гражданской, мясоперерабатывающий комплекс и логистический центр, земельный участок в селе Донском Труновского района Ставрополья, склад и цех по производству мясокостной пасты по тому же адресу, а также множество различного оборудования. Отдельными лотами на торги выставлены нежилые здания в Новоалександровске (общая начальная цена 66,4 млн руб.), в селе Раздольном (50 млн руб.), а также право аренды пруда за 7 млн руб. и различные транспортные средства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» зарегистрировано в Новоалександровске Ставропольского края в 1997 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 122,6 млн руб. Бенефициаром компании (100% доли в УК) значится Торнике Гулуа (с 25 августа 2023 года — доверительный управляющий Бежан Чалигава). Последние финансовые данные предприятия относятся к 2022 году, когда выручка общества составляла 1,4 млрд руб., а чистая прибыль — 72,2 млн руб.

Это уже третьи торги по реализации имущества ООО «СХП “Югроспром”». Предыдущие аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Как сообщал «Ъ-Кавказ», с заявлением о признании ООО «Югроспром» банкротом в феврале 2024 года обратилась индивидуальный предприниматель из станицы Полтавской Юлия Домащенко. Основанием для иска стала задолженность предприятия в размере 29,9 млн руб. 19 июля 2024 года суд признал общество несостоятельным. Общая сумма установленных арбитражем требований кредиторов по состоянию на 27 мая 2024 года составила 880,9 млн руб. В стадии рассмотрения находились требования кредиторов на сумму 308,1 млн руб.

Основной причиной банкротства, по данным арбитража, явилась смерть 30 июля 2023 года собственника и руководителя ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» Торнике Гулуа. «У должника отсутствуют лица, которые бы могли руководить его деятельностью, следовательно, деятельность СХП “Югроспром” нарушена и стала убыточной. Предпосылки для введения в отношении должника процедуры финансового оздоровления не усматриваются», — резюмировал Арбитражный суд.

В феврале 2021 года ООО «Югроспром» заявляло о запуске в Новоалександровске модернизированного мясокомбината стоимостью около 500 млн руб. собственных средств и привлеченного в Россельхозбанке льготного кредита. Срок окупаемости рассчитывался на семь лет.

Мясокомбинат «Югроспрома» на начало 2021 года поставлял продукцию в собственную фирменную сеть из 44 магазинов, а также в федеральные торговые сети и контрагентам. Доля продаж через собственную сеть составляла около 25%. География поставок охватывала Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, а также республики Северного Кавказа.

Как ранее рассказал «Ъ-Кавказ» основатель портала «Мясной Эксперт» Владимир Романов, сегодня отрасль мясопереработки низкомаржинальна из-за того, что производители не могут влиять ни на цену входящего сырья, ни на цену своей продукции на полке в сети. «Если ГАП “Ресурс” еще не приобрела этот актив, значит там что-то не так. Они сейчас делают предложение каждому второму заводу. Но если бы я занимался скупкой мясоперерабатывающих предприятий, активы на юге я бы не стал покупать. Туда проще привезти продукцию. Разумеется, предприятия на юге России есть, но дойти до полки в Московской области не каждое может», — резюмировал господин Романов.

Дмитрий Михеенко