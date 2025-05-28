Трамп объяснил, почему не идет на ужесточение санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ужесточает санкции против России, чтобы не навредить перспективам урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Позвольте сказать – я гораздо жестче, чем те, о ком вы говорите. Но нужно понимать, когда применять жесткие меры. Я считаю, что это может навредить соглашению»,— скаал господин Трамп.

Президент США добавил, что готов участвовать в возможной трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, если такая необходимость появится. Он отметил, что сейчас ведется подготовка к переговорам с Путиным и через две недели планирует оценить ход переговорного процесса. При этом помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что американский лидер недостаточно информирован о ходе российско-украинского противостояния.

О позиции США по ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Вводит — не вводит».