Ушаков: Трампа недостаточно информируют об атаках ВСУ на российские города

Президента США Дональда Трампа недостаточно информируют об атаках ВСУ на мирные российские города, считают в России. Такое предположение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ на просьбу прокомментировать критические высказывания господина Трампа в адрес президента РФ Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Во многом мы приходим к выводу, что (Дональда.— "Ъ") Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния. В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов»,— сказал он журналисту Павлу Зарубину.

По словам господина Ушакова, американского лидера информируют только о том, какие ответные меры принимает Россия. «Причем (Дональд Трамп.— "Ъ") до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК — все».

Накануне Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин «играет с огнем». Ранее американский лидер говорил, что недоволен президентом России. Это произошло после нанесенного в ночь на 25 мая массированного удара российской армии по предприятиям ВПК Украины. Кремль связал слова господина Трампа с «эмоциональной перегрузкой». Госдеп заверил, что заявления президента США о России не стоит считать разочарованием.

Подробности — в материале «Ъ» «На Россию оказывается давление».

Анастасия Домбицкая