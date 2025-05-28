Келлог объяснил слова Трампа об «игре с огнем» в адрес России

Спецпосланник президента США Кит Келлог прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Владимир Путин «играет с огнем». По мнению господина Келлога, речь шла о личных отношениях.

«Я думаю, что огонь, о котором он говорит,— это личные отношения. Потому что Трамп... очень ценит личные отношения»,— заявил его спецпосланник в эфире Fox News

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что недоволен президентом России. Это произошло после нанесенного в ночь на 25 мая массированного удара российской армии по предприятиям ВПК Украины. Кремль связал слова господина Трампа с «эмоциональной перегрузкой». Госдеп заверил, что заявления президент США о России не стоит считать разочарованием.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дональда Трампа отворачивают от России».