Трамп: присоединение к «Золотому куполу» обойдется Канаде в $61 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаде необходимо будет заплатить $61 млрд, чтобы присоединиться к системе ПРО «Золотой купол» (Golden Dome). Он также заявил, что готов защищать Канаду бесплатно, если она присоединится к США.

«(Защита Канады “Золотым куполом” — “Ъ”) будет стоить ноль долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом. Они рассматривают предложение!»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Канада хочет присоединиться к проекту «Золотой купол», а также что США и Канады позже обсудят этот вопрос.

Президент США сообщал, что «Золотой купол» обойдется в $175 млрд в целом, а Конгресс ищет $25 млрд для начала работы над проектом. Однако Бюджетное управление Конгресса обнаружило, что США, возможно, придется потратить до $542 млрд за 20 лет, чтобы полностью разработать и запустить перехватчики космического базирования.

Подробнее о проекте «Золотой купол» — в материале «Ъ» «Небо в заказах».