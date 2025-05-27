Главные новости за 27 мая. Кавказ

Арбитражный суд Ставропольского края принял к рассмотрению иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Константа» о возмещении вреда почвам на сумму 1,5 млрд руб.

Строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии признано лучшим проектом в сфере инфраструктуры на Северном Кавказе и получило инвестиционную премию «Вершина».

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Ставропольский край для участия в Кавказском инвестиционном форуме, где планируется обсуждение стратегических задач развития региона.

Задолженность предприятий Ставропольского края перед кредиторами превысила 407 млрд рублей на 1 апреля 2025 года. Показатель вырос на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Президент Торгово-Промышленной палаты Ставропольского края» Борис Оболенец и управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов на Кавказском инвестиционном форуме подписали соглашение о сотрудничестве в поддержке малого и среднего предпринимательства региона.

Банк ДОМ.РФ приступил к финансированию строительства санаторного комплекса в Пятигорске. Проект «Горный Бриллиант» станет первым подобным учреждением, построенным в курортном городе за последние три десятилетия.

Жители дома №308 на улице Тухачевского в Ставрополе, пострадавшие от взрыва газа, получат компенсации до 200 тыс. руб. в зависимости от характера и степени ущерба. После обследования примерно 200 квартир в списки на получение выплат включили 42 человека.

Товарооборот между Ставропольским краем и Индией по итогам 2024 года составил около $50 млн, увеличившись на 158%.