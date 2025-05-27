Товарооборот между Ставропольем и Индией вырос на 158% в 2024 году

Товарооборот между Ставропольским краем и Индией по итогам 2024 года составил около $50 млн, увеличившись на 158%. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Ставропольские предприятия экспортировали в республику продукцию на общую сумму $27 млн. Преимущественно регион поставлял органическую химию и шерсть.

В освоении зарубежных рынков местным производителям содействуют специалисты министерства экономического развития края. Эта деятельность осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов