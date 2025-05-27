Сбербанк Ставрополья подписал соглашение о поддержке МСП

Президент Торгово-Промышленной палаты Ставропольского края» Борис Оболенец и управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов на Кавказском инвестиционном форуме подписали соглашение о сотрудничестве в поддержке малого и среднего предпринимательства региона.

Фото: ПАО «СберБанк»

По словам Романа Чеканова, клиентами банка на сегодня являются 64 тысячи ставропольских предпринимателей – каждый пятый бизнес в регионе.

Как отметил Борис Оболенец, сотрудничество с банком позволит вывести поддержку малого и среднего бизнеса на новый уровень.

«Совместными усилиями мы упростим доступ предпринимателей к финансовым услугам, поможем им эффективнее решать операционные задачи и, как результат, внесем вклад в экономический рост Ставропольского края», – прокомментировал господин Оболенец.

Соглашение о сотрудничестве между Сбером и Торгово-Промышленной палатой Ставропольского края имеет бессрочный характер. Основными направлениями сотрудничества станут повышение качества представления банковских услуг субъектам МСП, совершенствование работы банка с обращениями клиентов, оптимизация обслуживания предпринимателей и другие задачи.