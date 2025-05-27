Пострадавшим от взрыва газа в Ставрополе выплатят до 200 тысяч рублей

Жители дома №308 на улице Тухачевского в Ставрополе, пострадавшие от взрыва газа, получат компенсации до 200 тыс. руб. в зависимости от характера и степени ущерба. После обследования примерно 200 квартир в списки на получение выплат включили 42 человека, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

Жильцам с постоянной регистрацией в пострадавшем доме выплатят по 20 тыс. руб. За частичную утрату имущества предусмотрена компенсация в 100 тыс. руб., за полную — 200 тыс. Владельцы поврежденных автомобилей получат по 100 тыс. руб. Тем, чьи квартиры пострадали от огня или при тушении пожара, выделят по 30,5 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» в администрации города пообещали, завершить восстановительные работы в разрушенных квартирах в течение двух недель.

Николай Аксенов