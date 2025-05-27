В Пятигорске впервые за 30 лет появится новый санаторный комплекс
В Пятигорске возводят «Горный Бриллиант» при финансировании ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ приступил к финансированию строительства санаторного комплекса в Пятигорске. Проект «Горный Бриллиант» станет первым подобным учреждением, построенным в курортном городе за последние три десятилетия, сообщает пресс-служба банка.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Возведением объекта занимается группа компаний «Альфа-С», а объем инвестиций составляет 3,7 млрд руб.
Согласно представленной информации, санаторий будет представлять собой 4-звездочный комплекс на 252 номера. Инфраструктура включит SPA-центр, медицинские кабинеты, бассейн, фитнес-зал, ресторан и полноценное футбольное поле. Спортивная площадка послужит также для тренировок местной футбольной школы.
«Регионы Кавказа традиционно среди лидеров по количеству проектов, представленных в наш банк для финансирования по льготной программе»,— отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.