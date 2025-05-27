Захарова: Германия загонит себя в яму поставками Украине дальнобойного оружия

Германия сама пострадает из-за решения отменить ограничения по дальности оружия, поставляемого Украине, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это оружие будет уничтожено российскими вооруженными силами. Также госпожа Захарова усомнилась в том, что ограничения на дальность вооружений для Украины вообще когда-либо существовали.

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«Берлин лишь еще глубже загонит себя в яму (приняв решение об отмене ограничений.— "Ъ"), в которой уже давно находится поддерживаемый им киевский режим,— сказала представитель МИДа (цитата по ТАСС).— И больше говорить о том, что они за мир или за переговоры, им просто будет невозможно».

Госпожа Захарова выразила уверенность в том, что германское оружие не повлияет на ход СВО. Дипломат пояснила, что «как спички горят "леопарды", "гепарды", гаубицы, будут гореть и "таурусы"».

Накануне было объявлено, что США, Германия, Великобритания и Франция сняли ограничения по поставляемому Украине дальнобойному вооружению. Сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад. В Кремле снятие ограничений назвали «опасным» и идущим вразрез с планами по урегулированию конфликта.

В середине апреля канцлер Мерц допустил возможность поставок Украине дальнобойных ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Через несколько дней госпожа Захарова заявила, что российские власти будут расценивать удары ими как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц настроен по-боевому».

Екатерина Отрашкевич