Плиточники и монолитчики стали лидерами по зарплатам в Краснодарском крае

Лидирующие позиции по предлагаемым зарплатам в I квартале 2025 года заняли представители строительной отрасли. По мнению экспертов, это связано с развитием инфраструктурных проектов в регионе, увеличением спроса на индивидуальное жилищное строительство, востребованностью ремонтных работ и подготовкой к дачному сезону, говорится в исследовании «Авито Работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге заняли плиточники со средней предлагаемой зарплатой 169,4 тыс. руб. в месяц, что на 31% выше показателей прошлого года. На второй строчке расположились монолитчики с предложениями в среднем 164,6 тыс. руб. в месяц (рост на 43% за год). Замыкают тройку лидеров автоэлектрики со средней зарплатой 156,7 тыс. руб., продемонстрировав максимальный годовой прирост в 56%.

Четвертое и пятое места заняли каменщики (156,7 тыс. руб., +28%) и штукатуры (144,7 тыс. руб., +16%) соответственно. В топ высокооплачиваемых специальностей также вошли отделочники (141,9 тыс. руб., +23%) и автомаляры (124 тыс. руб., +9%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что брокеры возглавили рейтинг высокооплачиваемых профессий Краснодарского края за первые пять месяцев 2025 года. По информации экспертов hh.ru, специалистам в среднем готовы предлагать около 300 тыс. руб.

Нурий Бзасежев