Брокеры возглавили рейтинг высокооплачиваемых профессий Кубани в 2025 году

В Краснодарском крае брокеры стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в январе-мае 2025 года с медианной зарплатой 300 тыс. руб.. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятерку наиболее оплачиваемых профессий также вошли дата-сайентисты (277,5 тыс руб), коммерческие директора (292,5 тыс. руб), консультанты по стратегии (205 тыс. рублей) и директора по PR и маркетингу (160 тыс. руб).

Всего в регионе насчитывается 44 сферы деятельности, где предлагают медианную зарплату выше 100 тыс. руб. Среди профессий — автослесари и арт-директора (по 100 тыс. руб), токари (115,9 тыс. руб), гейм-дизайнеры (127,5 тыс. руб) и курьеры (135,1 тыс. руб).

Для сравнения, годом ранее лидерами по уровню оплаты труда были агенты недвижимости (222 тыс. руб), DevOps-инженеры (175 тыс. руб), а также операционные, генеральные и коммерческие директора (по 150 тыс. руб).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года работодатели разместили около 40 тыс. вакансий для соискателей без опыта, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Несмотря на снижение числа предложений, медианная зарплата по вакансиям для начинающих соискателей за указанный период увеличилась на 12% .

Анна Гречко