Главные новости за 26 мая. Ростов-на-Дону и область

Власти Ростовской области могут объявить режим чрезвычайной ситуации из-за засухи второй год подряд. В настоящее время в регионе уже действует режим ЧС из-за весенних заморозков.

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков покинул должность. Исполнять обязанности будет Денис Водопьянов.

Песок с мазутом из Семикаракорского района Дона начали вывозить обратно на Кубань. Завершить процесс планируют в течение двух недель.

На должность начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону назначен Сергей Каменецкий. Последние два года новый начальник пресс-службы работал в должности генерального директора ООО «Ростовской ипподром».

В Ростове вынесли приговор пособнику спецслужб Украины. Как сообщили в УФСБ, уроженца Луганской Народной Республики приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Доказано, что он передал украинской стороне сведения о военных объектах на территории Ростовской области, которые могли быть использованы против Вооруженных сил РФ.

Пострадавшая от атаки БПЛА жительница Ростова находится в реанимации. По словам супруги пострадавшей, с семьей власти Ростова связались 22-23 мая, обещали рассмотреть вопрос о выделения материальной помощи.