В Ростове пособника спецслужб Украины осудили на 14 лет колонии строгого режима

Ростовский областной суд на основании материалов УФСБ России вынесли приговор уроженцу ЛНР, причастному к сотрудничеству со спецслужбами Украины, сообщили в пресс–службе ведомства. Ему присудили 14 лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники установили, что уроженец ЛНР Николай Бондаренко по собственному желанию связался с сотрудниками специальных служб Украины и «по их указанию в апреле 2024 года передал украинской стороне сведения о военных объектах на территории Ростовской области, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации», — отмечается в сообщении УФСБ.

Помимо этого, фигурант прошел обучение по изготовлению самодельного взрывного устройства и приступил к приобретению его компонентов. Ростовский областной суд признала Бондаренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению», ч. 1 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» и ст. 275 УК РФ «Государственная измена»

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн