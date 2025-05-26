Пострадавшая от атаки БПЛА жительница Ростова находится в реанимации

Жительница Ростова-на-Дону, пострадавшая при атаке БПЛА на Новороссийск 3 мая, по-прежнему находится в реанимации, об этом «Ъ-Новороссийск» рассказал ее супруг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Супруга сейчас в тяжелом состоянии в реанимации в Краснодаре. Дети уже в Ростове, с ними все хорошо. Я нахожусь пока в больнице в Краснодаре, состояние нормальное, раны заживают. Левый глаз не видит, правое ухо с разорванной барабанной перепонкой. Восстановлением буду заниматься уже в Ростове», — рассказал изданию Роман.

Супруг тяжелораненой отметил высокую квалификацию краснодарских врачей, хотя и плохо помнит первые дни пребывание в больнице из–за состояния здоровья. По словам Романа, с семьей власти Ростова связались 22-23 мая, обещали рассмотреть вопрос о выделения материальной помощи.

Других вариантов финансовой поддержки ни от ростовских, ни от краснодарских чиновников, по словам пострадавшего, не поступало.

Наталья Белоштейн