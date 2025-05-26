В Ростове пресс-секретарем главы администрации назначен Сергей Каменецкий

На должность начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону назначен Сергей Каменецкий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс–служба администрации Ростова–на–Дону Фото: пресс–служба администрации Ростова–на–Дону

Как говорится в сообщении, господин Каменецкий окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации

«менеджер-экономист». После работал специалистом отдела научных исследований и работы с регионами Северо-Каваказской академии государственной службы, а также в группе компаний «ЮГ Руси». Последние два года новый начальник пресс–службы был генеральным директором ООО «Ростовской ипподром».

Наталья Белоштейн