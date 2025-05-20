В нескольких деревнях и селах Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка ввели в нескольких населенных пунктах Викуловского и Абатского районов Тюменской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

В Викуловском районе режим ЧС регионального уровня введен в деревнях Тюлешов Бор, Заборка, Чернышева и в селе Пестово. На утро 20 мая уровень воды в Викулово вырос на 19 см и составил 1030 см, в селе Банниково — 1140 см (+14 см).

В Абатском районе действие режима распространили на ул. Вторая Заречная в селе Назарово и на ул. Мира,19 в деревне Кареглазова. «В районе вода продолжает убывать, однако уровень ее остается достаточно высоким»,— рассказал губернатор.

Напомним, Викуловский район стал единственным муниципалитетом по руслу реки Ишим, где растет уровень воды. Кроме того, в городе Ишим продолжаются работы по отводу воды из садовых товариществ «Ишимсельмаш».

Ирина Пичурина