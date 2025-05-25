Главные новости к утру 25 мая
В Туле беспилотник упал во дворе многовартирного дома, повреждено остекление трех зданий, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Вблизи Москвы сбили 12 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Ночью приостанавливали работу аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.
Жительнице Санкт-Петербурга, задержанной после поджога отделения полиции, предъявили обвинения в теракте.
Президент США Дональд Трамп заявил о начале массового производства гиперзвуковых ракет.
Власти США ужесточили правила работы журналистов, которые освещают деятельность Пентагона.