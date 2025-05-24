Эрдоган встретился с президентом Сирии в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает CNN turk. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава службы безопасности (MIT) Ибрагим Калын, глава Секретариата оборонной промышленности Халук Гергюн, а также министр иностранных дел Сирии Эсад Хасан Шейбани.

Мероприятие носило закрытый характер. Других подробностей турецкие СМИ не приводят. Журналист CNN turk лишь назвал встречу неожиданной, особенно после решения США смягчить санкции в отношении Сирии.

Накануне стало известно, что спецпредставителем президента США по Сирии назначен посол Вашингтона в Турции Томас Баррак. Он поддержал снятие санкций с Дамаска и дальнейшую поддержку сирийского народа для борьбы с террористическим движением.

24 мая США на 180 дней сняли санкции на поставку гуманитарной помощи Сирии, а также разрешили финансовые операции с некоторыми компаниями и банками арабской республики. Из-под санкций также выведены президент аш-Шараа и министр внутренних дел Анас Хаттаб.

Подробности — в материале «Ъ» «Запад поможет Дамаску со стабильностью».