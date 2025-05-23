Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Сюжет движется в предсказуемом направлении, однако его плавным ходом режиссерский дуэт управляет так же ненавязчиво и без пережима, как подает визуальные гэги с разодранными подушками и шутки о непрошеных советах соседей. Несмотря на скорбную тему, фильм очень бережно относится и к своим героям, и к зрителям — иногда это именно то, для чего нужны друзья».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Как дог на душу положит».