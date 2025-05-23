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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 24–25 мая

22 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых оскароносная историческая драма «Зона интересов» и триллер с Беном Фостером в главной роли «Крутой поворот». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

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Зона интересов
Крутой поворот
Соловей против Муромца
Правила Филиппа
Кто вызвал аниматора?
Туда
Верный друг
Загадочное убийство Белль
Как заработать на убийстве
Багровая отмель
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Зона интересов (The Zone of Interest, 2023)

Зона интересов

  • Режиссер: Джонатан Глейзер
  • В ролях: Кристиан Фридель, Сандра Хюллер, Йохан Картхаус, Луис Ной Уитти, Неле Аренсмайер, Лилли Фальк
  • Жанр: историческая драма / Великобритания, Польша, США / 105 мин.
  • В прокате: с 22 мая

Кинокритик Михаил Трофименков: «Все детали сюжета можно даже и не пересказывать, ограничившись констатацией того, что Глейзер снял, как бы безбожно ни было замылено это определение, фильм о "банальности зла". Стоило ли почти двухчасовой огород городить ради констатации немудреного факта, что палачи палачествуют только на работе, а так люди как люди».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Огород зла».

Крутой поворот (Sharp Corner, 2024)

Крутой поворот

  • Режиссер: Джейсон Бакстон
  • В ролях: Бен Фостер, Коби Смолдерс, Гэвин Дреа, Джонатан Уоттон, Рейд Прайс, Александра Кастильо
  • Жанр: триллер / Канада / 110 мин.
  • В прокате: с 22 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «С одной стороны, Джош остается загадкой — мы не знаем, почему именно он чувствует себя настолько не реализованным в жизни, и можем только строить на этот счет разные теории. С другой — его погружение в безумие мы проживаем вместе с ним, проходя путь от сочувствия герою до страха перед ним. И ровно на тот момент, когда зрителям может показаться, что они уже все про него поняли, Бакстон приберегает последний — и самый опасный — поворот».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Полновиражный формат».

Соловей против Муромца (2025)

Соловей против Муромца

  • Режиссер: Карен Оганесян
  • В ролях: Владимир Любимцев, Никита Ефремов, Антон Васильев, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин
  • Жанр: фантастика, приключения / Россия / 115 мин.
  • В прокате: с 22 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «… в самом фильме нет ничего оригинального. Все откуда-то позаимствовано: из той же "богатырской франшизы", из фильма "Живая сталь" (2011) про бои роботов в недалеком будущем, даже из "Майора Грома" (2021): Соловей в его современном воплощении — просто брат-близнец тамошнего антагониста Сергея Разумовского, вплоть до рыжего парика. Все эти запчасти плохо подогнаны друг к другу и скрипят на каждом повороте, а авторы и исполнители не прилагают даже минимальных усилий, чтобы оживить свое детище».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Былину зашухерили».

Правила Филиппа (2024)

Правила Филиппа

  • Режиссер: Роман Косов
  • В ролях: Григорий Данишевский, Юлия Яблонская, Елена Ербакова, Полина Кутепова, Константин Юшкевич, Иван Злобин
  • Жанр: драма, комедия / Россия / 87 мин.
  • В прокате: с 22 мая

Кинопрокатчик «LoonaFilm»: «Филипп любит нарушать правила. Из-за этого у него иногда возникают проблемы. Маме не всегда удается сдерживать его кипучую энергию. Он очень любит свою маму, любит с ней завтракать, делать зарядку, гулять и кататься на аттракционах в парке. Но когда она на работе, Филипп часто убегает из дома в ближайшую кофейню и смотрит, как делают кофе. Здесь у него своя жизнь, свои правила и своя мечта — Филипп хочет стать бариста, ведь кофе делает людей счастливее. Но исполнить эту мечту не так-то просто — у Филиппа синдром Дауна».

Кто вызвал аниматора? (2024)

Кто вызвал аниматора?

  • Режиссер: Дмитрий Рудаков
  • В ролях: Сергей Агафонов, Борис Мягков, Ольга Волкова, Федор Федотов, Лариса Климова, Ольга Шведова
  • Жанр: комедия, драма / Россия / 90 мин.
  • В прокате: с 22 мая

Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Аниматор по имени Лука живет вместе с бабушкой в центре Петербурга. Он ютится в крошечном, но уютном чердаке, и старается не унывать, перебиваясь заработком от ролей в массовке и выступлений на детских праздниках. Лука мечтает сниматься в сериалах или большом кино, поэтому периодически он ездит на пробы, которые редко оказываются успешными. Алексей Молчанов — богатый предприниматель, живущий в сумасшедшем ритме. Он не находит времени ни на себя, ни на близких, переезжая с одной деловой встречи на другую. Однако время останавливается, когда в канун дня рождения Алексей узнает о своем смертельном диагнозе. Жизни обоих мужчин принимают иной оборот после их встречи».

Туда (2025)

Туда

  • Режиссер: Иван Петухов
  • В ролях: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин
  • Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 104‎ мин.
  • В прокате: с 15 мая

Кинокритик Юлия Шагельман:«"‎Туда"‎ — второй полный метр режиссера и сценариста Ивана Петухова после леденящего психологического хоррора "Сестры", в котором он обращался к дискомфортной теме домашнего насилия. На сей раз, взяв на главную роль все ту же Ирину Старшенбаум, в "Сестрах" убедительно сыгравшую жертву абьюзивного мужа, Петухов представляет гораздо более легкоусвояемое зрелище. Лето, солнце, открыточные виды российских городов и бескрайних просторов между ними, милые бабульки, продающие яблоки на обочинах. И среди всей этой благодати — двое красивых людей, которые, выехав из точки "А" в точку "Б", постепенно приближаются не только к пункту назначения, но и друг к другу».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Трассные чувства».

Верный друг (The Friend, 2024)

Верный друг

  • Режиссеры: Скотт Макгихи, Дэвид Сигел
  • В ролях: Наоми Уоттс, Билл Мюррей, пес Бинг, Сара Пиджон, Нома Думезвени, Карла Гуджино
  • Жанр: драма, комедия / США / 119 мин.
  • В прокате: с 15 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «Сюжет движется в предсказуемом направлении, однако его плавным ходом режиссерский дуэт управляет так же ненавязчиво и без пережима, как подает визуальные гэги с разодранными подушками и шутки о непрошеных советах соседей. Несмотря на скорбную тему, фильм очень бережно относится и к своим героям, и к зрителям — иногда это именно то, для чего нужны друзья».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Как дог на душу положит».

Загадочное убийство Белль (Belle, 2024)

Загадочное убийство Белль

  • Режиссер: Бенуа Жако
  • В ролях: Шарлотта Генсбур, Гийом Кане, Патрик Декамп, Жереми Ковийо, Анне-Лизе Хаймбургер, Фабио Дзенони
  • Жанр: триллер, драма, детектив / Франция, Бельгия / 100 мин.
  • В прокате: с 15 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «Эта неопределенность и обескураживающее отсутствие точных ответов, в современном мире отзывающиеся еще сильнее, чем это было в начале 1950-х, когда Сименон писал свой роман, думается, и привлекли к нему Бенуа Жако и его соавтора сценария Жюльена Буавана. В фильме они их усилили, окончательно превратив его из детектива в психологическую драму о размытой грани между виновностью, общественным представлением о ней и восприятием самого себя человеком, оказавшимся на этой грани».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сименон без Мегрэ».

Как заработать на убийстве (Un ours dans le Jura, 2024)

Как заработать на убийстве

  • Режиссер: Франк Дюбоск
  • В ролях: Франк Дюбоск, Лор Калами, Бенуа Пульворд, Жозефин де Мо, Ким Ижлен, Мехди Мескар
  • Жанр: триллер, комедия, криминал / Франция, Бельгия / 109 мин.
  • В прокате: с 15 мая

Кинопрокатчик Russian World Vision: «Жизнь супругов Мишель и Кэти давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с двумя миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой».

Багровая отмель (Fear Below, 2025)

Багровая отмель

  • Режиссер: Мэттью Холмс
  • В ролях: Гермиона Корфилд, Джейк Райан, Джош МакКонвилл, Джейкоб Джуниор Найинггул, Артур Энджел, Макс Джонсон
  • Жанр: триллер, ужасы / Австралия / 120 мин.
  • В прокате: с 15 мая

Кинопрокатчик «Наше кино»: «Команда дайверов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается для героев настоящим кошмаром, когда они наталкиваются на гигантскую акулу-убийцу, а в охоту за кладом включаются криминальные силы города».

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