Трассные чувства

В прокат выходит картина Ивана Петухова «Туда», премьера которой состоялась совсем недавно на Московском кинофестивале. Герои романтического роуд-муви обретают любовь по пути из Москвы в Уфу, однако поверить в их последующее «долго и счастливо» у Юлии Шагельман не получилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Душевное сближение Веры (Ирина Старшенбаум) и таксиста Вадима (Петр Федоров) неизбежно, но неубедительно

Фото: Базелевс Продакшн Душевное сближение Веры (Ирина Старшенбаум) и таксиста Вадима (Петр Федоров) неизбежно, но неубедительно

Фото: Базелевс Продакшн

«Туда» — второй полный метр режиссера и сценариста Ивана Петухова после леденящего психологического хоррора «Сестры», в котором он обращался к дискомфортной теме домашнего насилия. На сей раз, взяв на главную роль все ту же Ирину Старшенбаум, в «Сестрах» убедительно сыгравшую жертву абьюзивного мужа, Петухов представляет гораздо более легкоусвояемое зрелище. Лето, солнце, открыточные виды российских городов и бескрайних просторов между ними, милые бабульки, продающие яблоки на обочинах. И среди всей этой благодати — двое красивых людей, которые, выехав из точки «А» в точку «Б», постепенно приближаются не только к пункту назначения, но и друг к другу.

Завязка сюжета проста, как мелодия песенки Андрея Губина, который будет неожиданно упомянут в фильме (наверное, чтобы растопить сердца 30–40-летних зрителей сладкой и слегка стыдноватой ностальгией). Актриса Вера (Ирина Старшенбаум) вызывает такси, чтобы съездить из Москвы в Уфу — да-да, родной город Андрея Губина. Смурной водитель Вадим (Петр Федоров) сначала отказывается отправляться по такому длинному маршруту, но уступает, когда Вера объясняет, что он же почти сразу отвезет ее обратно. По пути они заедут во Владимир, Нижний Новгород и Казань, осмотрят пару достопримечательностей, встретят интересных (если честно, не очень) людей, несколько раз поругаются и помирятся, узнают кое-что друг о друге и, конечно, о самих себе. Вадим при этом будет в основном молчать, а Вера щебетать без остановки, испытывая его и зрительское терпение.

Мало сыщется кинематографических жанров, настолько подчиняющихся заранее известной зрителям формуле, как роуд-муви и романтическая комедия. «Туда» — это гибрид одного с другим, причем, в отличие от «Сестер», очень традиционный и по форме, и по содержанию. Поэтому мы с первых кадров понимаем, что, как бы Вадим ни сопротивлялся пузырящейся энергии своей пассажирки, как бы ни хмурился в ответ на ее поминутные предложения остановить машину, чтобы полюбоваться видом или купить яблок у тех самых бабулек, как бы ни делал вид, что его совсем не веселят ее шутки (чаще действительно неудачные), в финале истории они непременно будут вместе.

Задача авторов и актеров в данном случае — это убедить зрителей, что такой финал произрастает не только из жанровых конвенций, но и из логики характеров и непреодолимого влечения персонажей друг к другу. Однако и с тем, и с другим в «Туда» ощутимые проблемы.

Сами герои здесь четко соответствуют киношным типажам: он — «сильный молчаливый тип», она — «маниакальная девушка-мечта», которая одним своим появлением меняет его унылую жизнь к лучшему. Вместо того чтобы придать им индивидуальности, Петухов снабжает каждого ходульной травмой, ибо какой же современный киноперсонаж без травмы. При этом если о причине Вадимовой угрюмости становится известно примерно в середине фильма, то травму Веры автор придерживает в рукаве почти до самого финала. И когда наконец выдает, она оказывается такой надуманной, а ее преодоление — таким обескураживающе простым и быстрым, что вместо сочувствия к героине вызывает разве что пожатие плечами.

Что же до экранной «химии», которая могла бы сгладить огрехи сценария и заставить болеть за совместное счастье Веры и Вадима, то она в фильме самым прискорбным образом отсутствует. Сколько бы ни повторяли персонажи второго и третьего плана, что, мол, герои глаз друг от друга отвести не могут, на самом деле каждый из двоих как будто существует в своем отдельном пузыре, и лишь по чистой случайности эти пузыри соприкасаются стенками, никогда не соединяясь в один. Таким же случайным и никак не «заработанным» выглядит и неизбежный хеппи-энд, в котором больше всего счастья привалило, кажется, сервису такси, получившему стоминутный рекламный ролик на большом экране.

Юлия Шагельман