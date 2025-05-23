В посольстве РФ в Берне исключили проведение переговоров по Украине в Швейцарии

Вопрос о проведении переговоров по Украине в Швейцарии носит умозрительный характер, заявили в пресс-службе посольства России в Берне. Это связано с проукраинским курсом швейцарских властей, добавили в диппредставительстве.

«Мы не наблюдаем структурных изменений во внешнеполитическом курсе Берна, который остается откровенно недружественным по отношению к нашей стране, а также характеризуется наращиванием сотрудничества с НАТО и Евросоюзом»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе. При этом в посольстве подчеркнули, что недостатка возможных стран-посредниц для организации контактов России и Украины нет.

19 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает Турцию, Ватикан и Швейцарию как возможные площадки для переговоров с Россией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решений и договоренностей о месте проведения нового раунда переговоров пока нет. В прошлый раз переговоры российской и украинской делегаций прошли в Стамбуле 16 мая. По информации Bloomberg, следующая встреча может состояться на следующей неделе.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Елизавета Шмакова