Песков прокомментировал выбор новой площадки для переговоров с Украиной

Решений и договоренностей по месту проведения нового раунда российско-украинских переговоров пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение не может приниматься одной стороной,— рассказал господин Песков в ходе пресс-колла. — Как придет время — решение будет принято». В прошлый раз встреча Москвы и Киева прошла в Стамбуле 16 мая.

По данным источников Bloomberg, встреча России и Украины может состояться на следующей неделе. При этом мнения о месте проведения переговоров разделились. Многие европейские лидеры считают Ватикан удобным местом встречи сторон. Российская сторона, напротив, Италию не рассматривает. Переговоры двух православных государств «на католической площадке» могут быть дискомфортны для Ватикана, убежден глава МИД РФ Сергей Лавров.

О процессе урегулирования — в материале «Ъ» «Защищенная связь».