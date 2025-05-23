В Риме стартовали переговоры Ирана и США по иранской ядерной программе

Представители Ирана и США начали пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщает агентство ISNA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в пятницу утром отправился в Италию во главе официальной делегации для участия в пятом раунде непрямых переговоров между Ираном и США и прибыл в город в пятницу днем»,— говорится в сообщении агентства.

Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стив Уиткофф. Представитель МИД Ирана накануне переговоров сообщил, что Тегеран на встрече поднимет вопросы санкций и позиции США по ядерной программе.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров двух стран. МИД Ирана назвал его «сложным, но полезным для понимания друг друга». СМИ писали, что Тегеран презентовал Вашингтону идею о создании регионального консорциума по обогащению урана, куда бы вошел не только Иран, но и аравийские государства — Саудовская Аравия и ОАЭ. 13 мая США, несмотря на продолжающиеся переговоры между двумя странами, объявили о новых санкциях против Тегерана в связи с его ядерной программой. NBC сообщало, что Иран готов пойти на условия США по ядерной сделке в обмен на отмену ограничений.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Снятие санкций с Сирии вдохновило Иран».

Анастасия Домбицкая