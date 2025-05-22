В Кремле подтвердили передачу Украине списка людей для обмена 1000 на 1000

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ передала Украине список людей для обмена по формуле «1000 на 1000». Теперь российская сторона ждет аналогичный список от украинской, сказал представитель Кремля «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О получении списка от России сегодня сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. Он добавил, что украинские власти проверяют информацию о каждом человеке.

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Когда именно пройдет обмен — неизвестно. Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах, говорил, что дата назначена, но называть ее не стал. По словам господина Пескова, обе стороны заинтересованы провести обмен «в максимально быстром режиме».

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Защищенная связь».