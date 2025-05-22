Песков: РФ и Украина заинтересованы быстро провести обмен 1000 на 1000 пленных

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «трудоемким процессом» переговоры с украинской стороной об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». При этом он отметил, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это вопрос достаточно трудоемкий, там, естественно, ведется работа по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, конечно, это требует какого-то времени»,— сказал пресс-секретарь во время конфколла с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Когда именно пройдет обмен — неизвестно. Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах, говорил, что дата известна, но называть ее не стал.

Последний обмен военнопленными состоялся 6 мая в формате «205 на 205». Предыдущий — 19 апреля по формуле «246 на 246». Тогда в Минобороны сообщали, что общее число пленных, переданных обеим сторонам при посредничестве ОАЭ, составляет 3,2 тыс. человек.

Полина Мотызлевская