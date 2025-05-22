Песков: РФ и Украина заинтересованы быстро провести обмен 1000 на 1000 пленных
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «трудоемким процессом» переговоры с украинской стороной об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». При этом он отметил, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме».
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«Это вопрос достаточно трудоемкий, там, естественно, ведется работа по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, конечно, это требует какого-то времени»,— сказал пресс-секретарь во время конфколла с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).
Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Когда именно пройдет обмен — неизвестно. Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах, говорил, что дата известна, но называть ее не стал.
Последний обмен военнопленными состоялся 6 мая в формате «205 на 205». Предыдущий — 19 апреля по формуле «246 на 246». Тогда в Минобороны сообщали, что общее число пленных, переданных обеим сторонам при посредничестве ОАЭ, составляет 3,2 тыс. человек.