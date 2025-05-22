В Кремле сообщили о планах Путина посетить Донецк и Луганск

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что планируется визит Владимира Путина в Донецк и Луганск. Точные даты пока не определены.

Господин Песков отметил, что такие планы существуют и будут реализованы. Он пообещал держать общественность в курсе. «Вы знаете, что Путин активно посещает российские регионы и в данном случае и Донецкая республика, и Луганская республика не являются исключением»,— заверил господин Песков.

20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от вооруженных сил Украины (ВСУ). Он объяснил визит желанием лично оценить обстановку. Президент встретился с врио губернатора Александром Хинштейном, а также с руководителями местных муниципалитетов и волонтерами. Господин Путин поручил увеличить группировку разминирования в регионе. Он заявил, что ВСУ пытаются двигаться в сторону российской границы.

Подробности поездки — в материале «Ъ» «Собиратели земель Курских».