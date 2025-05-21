Путин объяснил приезд в Курскую область желанием лично оценить обстановку
Президент Владимир Путин посетил Курскую область впервые после освобождения ее приграничья от украинских сил. Президент сказал, что хотел лично оценить ситуацию, несмотря на регулярные доклады правительства, военных и спецслужб.
На встрече с руководителями местных муниципалитетов, как следует из сообщения пресс-службы Кремля, президент подчеркнул, что «обстановка в Курской области боевая». Он отметил важность личного общения и пообещал учитывать увиденное и услышанное в дальнейшей работе.
Владимир Путин попросил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна представить сотрудников местных властей к государственным наградам. Президент поблагодарил работников муниципалитетов за преданность долгу. Они продолжали выполнять свои обязанности, сказал глава государства, несмотря на сложные условия.