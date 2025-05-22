Собянин: еще три беспилотника сбиты на подлете к Москве

Средства ПВО в московском регионе сбили еще три БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В течение ночи на подлете к Москве сбили 35 беспилотников, сообщало Минобороны. С утра было уничтожено еще пять БПЛА. О пострадавших или повреждениях на земле информации не поступало. На фоне атак дронов в аэропортах столицы задержаны десятки рейсов. По состоянию на 14:20 мск ограничения на прием и отправку самолетов введены в Домодедово и Жуковском.