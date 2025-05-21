Нетаньяху: Израиль, возможно, убил лидера «Хамаса» Мухаммеда Синвара

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ мог убить лидера палестинского «Хамаса» Мухаммеда Синвара. На прошлой неделе телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что тело господина Синвара обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Вместе с ним нашли тела десяти его помощников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Как писали СМИ, после гибели лидера палестинского «Хамаса» Яхьи Синвара в октябре 2024 года движение возглавил его младший брат Мухаммед Синвар. По данным The Times of Israel, последний был целью ударов Армии обороны Израиля 13 мая. В тот день Израиль ударил по командно-контрольному центру «Хамаса». Израильские власти не подтверждали информацию о гибели Мухаммеда Синвара.

По данным WSJ, хотя политический офис «Хамаса» в Катаре после смерти лидера движения Яхьи Синвара решил перейти к коллективному руководству, боевики в секторе Газа стали действовать автономно под руководством Мухаммеда Синвара. Газета сообщала, что новый лидер пытался восстановить ресурсы «Хамаса» для усиления позиций группировки.

О ситуации — в материале «Ъ» «Белый дом вывел Израиль из-под огня».

Лусине Баласян