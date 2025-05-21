Испания не исключает политических мотивов убийства экс-советника Януковича

Следователи в Испании допускают, что убийство бывшего депутата Верховной рады Андрея Портнова связано с конфликтом между Россией и Украиной, сообщает испанская газета 20minutos. Политик был советником четвертого украинского президента Виктора Януковича в 2011–2014 годах.

Убийство произошло около 10:00 по московскому времени возле школы в городе Посуэло-де-Аларкон, где учатся дети Андрея Портнова. Предположительно бывшего чиновника расстреляли двое или трое нападавших. Главной версией следствия относительно мотивов нападения остается связь жертвы с организованной преступностью.

Бывший украинский чиновник Спиридон Килинкаров заявил в разговоре с «РИА Новости», что Андрей Портнов вел активную борьбу с Петром Порошенко (состоит в объединении, которое признано экстремистским и запрещено в РФ). По словам господина Килинкарова, с подачи убитого политика против экс-президента Украины было возбуждено около 40 уголовных дел.

В 2010 году Андрей Портнов занял пост заместителя главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче. После событий на майдане чиновника отстранили от должности. Он окончательно покинул страну в 2022 году. ЕС и Канада в 2014 году ввели против Андрея Портнова санкции.