El Pais: экс-советника Януковича Андрея Портнова застрелили два-три человека

В убийстве Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, принимали участие два-три человека, пишет испанская газета El Pais. Андрей Портнов сегодня утром был застрелен близ Мадрида.

По данным издания, убийство произошло около 9:15 по местному времени (10:15 мск) возле школы в мадридском городе Посуэло-де-Аларкон, где учатся дети экс-чиновника. Он собирался сесть в свой черный Mercedes, когда к нему приблизились двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов. В него попали как минимум три пули, одна — в затылок, оказавшись смертельной.

Никто из подозреваемых пока не задержан. К делу привлечена в том числе разведслужба Мадрида, которая «расследует политический аспект преступления», отмечает El Pais.

Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011–2014 годах. Их обоих на Украине обвиняют в причастности к массовым убийствам активистов Евромайдана. В мае 2014 года российская миграционная служба предоставила господину Портнову разрешение на временное проживание. В 2019 году он вернулся на Украину, несколько лет работал на местном телевидении.