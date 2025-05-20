Рубио: США ждут от России ее условия для перемирия на Украине

США ожидают, что Россия назовет свои условия для прекращения огня на Украине. Это откроет путь к более широким переговорам, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«У нас появится более четкое понимание расчетов (президента России Владимира.— "Ъ") Путина, как только мы их (условия.— "Ъ") получим»,— сказал господин Рубио во время слушаний в Сенате (трансляция велась на сайте Госдепа). По словам госсекретаря, США стремятся к достижению стабильного мира, а не временного прекращения огня.

19 мая Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Господин Путин поблагодарил американского президента за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом. Господин Трамп сказал, что две страны незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня.

О контактах России и США — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Елизавета Шмакова