Власти Екатеринбурга заключили контракт на покупку 15 автобусов-«гармошек»

Администрация Екатеринбурга заключила контракт на поставку 15 автобусов-«гармошек», которые летом выйдут на маршруты, подтвердили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Автобусы производства компании «Автотехком» вмещают более 150 пассажиров, что позволит разгрузить наиболее востребованные маршруты. В частности, автобусы планируют пустить по маршрутам №49 и №51.

Закупка новых автобусов-«гармошек» является частью транспортной реформы, в рамках которой муниципалитет уже приобрел 100 троллейбусов.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что автобусы-«гармошки» наиболее эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевозить большое количество пассажиров.

Полина Щуцкая