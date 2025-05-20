Власти Екатеринбурга заключили контракт на покупку 15 автобусов-«гармошек»
Администрация Екатеринбурга заключила контракт на поставку 15 автобусов-«гармошек», которые летом выйдут на маршруты, подтвердили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Автобусы производства компании «Автотехком» вмещают более 150 пассажиров, что позволит разгрузить наиболее востребованные маршруты. В частности, автобусы планируют пустить по маршрутам №49 и №51.
Закупка новых автобусов-«гармошек» является частью транспортной реформы, в рамках которой муниципалитет уже приобрел 100 троллейбусов.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что автобусы-«гармошки» наиболее эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевозить большое количество пассажиров.