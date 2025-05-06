Компания «Автотехком» поставит Екатеринбургу 15 автобусов-«гармошек»
Победителем аукциона на право поставки в Екатеринбург 15 автобусов-«гармошек» на газомоторном топливе стала компания «Автотехком», сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По данным администрации города, на торги заявилось только одно предприятие и поставщика определили автоматически. Автобусы-«гармошки», начнут курсировать по улицам Екатеринбурга уже в августе и будут направлены на самые востребованные маршруты. Их вместимость составляет более 150 пассажиров.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что автобусы-«гармошки» наиболее эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевозить большое количество пассажиров. Салоны общественного транспорта будут оснащены кондиционерами, камерами наблюдения, терминалами для оплаты и зарядками для мобильных устройств.