Компания «Автотехком» поставит Екатеринбургу 15 автобусов-«гармошек»

Победителем аукциона на право поставки в Екатеринбург 15 автобусов-«гармошек» на газомоторном топливе стала компания «Автотехком», сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным администрации города, на торги заявилось только одно предприятие и поставщика определили автоматически. Автобусы-«гармошки», начнут курсировать по улицам Екатеринбурга уже в августе и будут направлены на самые востребованные маршруты. Их вместимость составляет более 150 пассажиров.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что автобусы-«гармошки» наиболее эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевозить большое количество пассажиров. Салоны общественного транспорта будут оснащены кондиционерами, камерами наблюдения, терминалами для оплаты и зарядками для мобильных устройств.

Полина Щуцкая