Екатеринбург закупит 15 новых автобусов-«гармошек» для загруженных маршрутов

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на право поставки 15 новых автобусов-«гармошек», работающих на газомоторном топливе, сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам градоначальника, автобусы-«гармошки» наиболее эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевозить большое количество пассажиров. Салоны общественного транспорта будут оснащены кондиционерами, камерами наблюдения, терминалами для оплаты и зарядками для мобильных устройств. Автобусы планируется направить на самые востребованные маршруты.

Обновление городского транспорта Екатеринбурга является частью транспортной реформы, в рамках которой муниципалитет уже приобрел 100 троллейбусов.

Напомним, мэр Алексей Орлов в ходе прямой линии сообщил, что в июле-сентябре 2025 года ожидается поставка 15 новых трехсекционных трамваев в Академический район .

Полина Щуцкая