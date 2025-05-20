Росприроднадзор рассчитает вред почве от земляных работ у Усмани в Воронеже

Установлено, что земляные работы в районе бывшей базы отдыха «Факел» в Железнодорожном районе Воронежа ведутся без соответствующих разрешений. В связи с этим Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора направило арендатору участка предостережение о недопустимости снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также уведомило его о расчете вреда почвам. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в управе района.

О земляных работах в районе реки Усмань стало известно вечером 19 марта. На следующий день их приостановили, однако они возобновились сначала 27 марта, а затем — в середине мая. Как рассказывали в облправительстве, в границы памятника природы областного значения «Река Усмань» работы не заходили. При этом по результатам выездной проверки Росприроднадзора было установлено, что они велись в 40 м от уреза Усмани.

По данным «Ъ-Черноземье», работы на этом участке курирует владелец местного ООО «Спецавтострой» Станислав Вышлов. Он заявлял изданию, что они производились в 1,5 км от реки, за пределами заказника. На этом месте планировалось построить площадку для пляжного волейбола.

Алина Морозова