Росприроднадзор проверит законность земляных работ у реки Усмань в Воронеже

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора провело выездное обследование места земляных работ в районе реки Усмань в Железнодорожном районе Воронежа. Как сообщили в надзорном ведомстве, устанавливается законность их проведения и собственник участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место земляных работ у реки Усмань в Воронеже

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Место земляных работ у реки Усмань в Воронеже

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

«Установлено, что на земельном участке, который находится в границах особо охраняемой природной территории государственный природный заказник федерального значения "Воронежский", проводятся работы по снятию плодородного слоя почвы»,— рассказали в Росприроднадзоре.

В правительстве региона сообщили о проведенном вечером 19 марта выезде на место. Чиновники зафиксировали снятие грунта «на большой площади» бывших паевых земель (для сельскохозяйственных нужд) заказника «Воронежский». Также они установили подрядчика, заявившего о законности мероприятий на частной территории. Он рассказал, что хочет возвести там спортивные объекты и пляж.

Министерство природных ресурсов и экологии региона устанавливает заказчика работ, основания для их производства и вероятность нарушений природоохранного законодательства. «Информация передана в надзорные органы. В правительстве области будут принимать все возможные меры для предотвращения вреда реке Усмань и территории вблизи нее»,— заключили власти.

По словам очевидцев, снятие слоя почвы якобы ведется примерно в 100 м от реки. Также на участке была замечена спецтехника, якобы не обозначенная регистрационными номерами.

По данным «Ъ-Черноземье», работы на упомянутом участке курирует воронежский предприниматель Станислав Вышлов. Он рассказал «Ъ-Черноземье», что до внимания со стороны властей и надзорных ведомств они производились в 1,5 км от водоема, за пределами заказника. Теперь работы приостановлены. В будущем бизнесмен надеется продолжить их для создания площадки для пляжного волейбола. По его словам, в теплое время года территория пользуется популярностью у любителей пляжного отдыха. Заказчика работ и их стоимость собеседник издания не раскрыл.

По данным Rusprofile, Станислав Вышлов владеет и руководит ООО «Спецавтострой», зарегистрированным в Воронеже в декабре 2017 года. Основной вид деятельности — производство земляных работ. Уставный капитал — 500 тыс. руб. 2023 год компания завершила с выручкой в 194 млн руб. и чистой прибылью в 5,6 млн руб. Господин Вышлов также зарегистрирован в Воронеже как индивидуальный предприниматель, занимающийся отделочными работами.

Алина Морозова