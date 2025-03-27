Воронежские власти отреагировали на возобновление земляных работ у реки Усмань

Сегодня возобновились земляные работы в районе реки Усмань в Железнодорожном районе Воронежа. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Как рассказали в облправительстве, в границы памятника природы областного значения «Река Усмань» работы не зашли. Минприроды региона проинформировало о происходящем Росприроднадзор и Воронежский заповедник.

«Министерство повторно вынесло предостережение лицам, пытающимся работать на строительной технике, и во взаимодействии с федеральными структурами продолжит мониторить ситуацию»,— заключили власти.

О земляных работах в районе водоема стало известно на прошлой неделе. По словам очевидцев, они якобы велись примерно в 100 м от водоема с помощью спецтехники без регистрационных номеров. Сотрудники облправительства выехали на место и зафиксировали снятие грунта «на большой площади» бывших паевых земель заказника «Воронежский». Также они установили подрядчика, заявившего о законности мероприятий на частной территории. Он рассказал, что хочет возвести там спортивные объекты и пляж.

По данным «Ъ-Черноземье», работы на этом участке курирует владелец местного ООО «Спецавтострой» Станислав Вышлов. Он заявил изданию, что до внимания со стороны властей и надзорных ведомств они производились в 1,5 км от реки, за пределами заказника. На этом месте планировалось построить площадку для пляжного волейбола. Заказчика работ господин Вышлов не раскрыл.

Сотрудники Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора обследовали территорию и начали проверять законность мероприятий. О вердикте надзорного ведомства пока не сообщалось.

Алина Морозова