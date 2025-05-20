Паслер озвучит решение по строительству мусорного полигона в Сысерти в июне

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер озвучит решение по строительству мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе в июне. Об этом господин Паслер сообщил на заседании заксобрания региона, на котором депутаты заслушивали отчет о работе областного правительства за 2024 год. В ходе него первый замгубернатора Алексей Шмыков отметил, что в Свердловской области сохраняется дефицит площадок для размещения твердых коммунальных отходов, добавив, что власти продолжают строить и проектирование новые объекты по переработке мусора. «Будем двигаться в этом направлении дальше»,— подчеркнул он.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее, 16 апреля, в ходе общения с прессой Денис Паслер заверил, что рассмотрит вопрос о строительстве полигона в Сысертском районе в ближайшие две-три недели. Врио губернатора тогда отметил, что пока вникает в ситуацию.

Построить на территории Сысертского района мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. На общественных слушаниях в 2023 году жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагал строительство полигона, в 2024 году министерство строительства области утвердило генплан муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода. В январе приказ о внесении изменений в региональную программу в сфере обращений с отходами, в котором значится строительство комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе, подписал тогда еще министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. Согласно документу, срок ввода объекта в эксплуатацию — 2029 год.

Василий Алексеев