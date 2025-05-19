В Ишиме продолжают откачивать воду из затопленных садовых товариществ

В Ишиме (Тюменская область) продолжаются работы по отводу воды из садовых товариществ «Ишимсельмаш», пострадавших от паводка, сообщили в пресс-службе информационного центра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По словам главы Ишима Федора Шишкина, река Ишим идет на спад, и городские власти обратились за помощью к ишимскому отряду МЧС для откачки воды из подтопленных дач и огородов СНТ, оказавшихся под водой из-за особенностей рельефа.

В ближайшее время планируется приступить к вскрытию обваловки для спуска воды с территорий садовых товариществ «Швейник», «Машиностроитель» и «Коммунальник». Кроме того, в планах провести ремонт размытых дорог на подъездных путях к садам.

«Держим ситуацию на особом контроле, стараемся оказывать своевременную помощь садоводам»,— отметил Федор Шишкин.

Ранее Викуловский район Тюменской области стал единственным муниципалитетом по руслу реки Ишим, где растет уровень воды. В конце прошлой недели в Викуловском районе было зафиксировано усиление прибытия воды в реке Ишим. Уровень воды на гидропосте в селе Балаганы к пятнице вырос на 81 см, в Викулово – на 50 см.

Полина Щуцкая