В хоккейном клубе «Вашингтон» прокомментировали задержание защитника Алексеева

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» осведомлен о задержании российского защитника Александра Алексеева в состоянии опьянения. Об этом сообщила журналист Эллисон Папсон со ссылкой на заявление представителя клуба. Алексеева задержали ночью 17 мая из-за драки возле одного из заведений округа Арлингтон (штат Вирджиния, США).

«Мы осведомлены о ситуации и собираем дополнительную информацию»,— говорится в заявлении представителя «Вашингтона».

По данным ARL Now, при задержании Алексеева один из сотрудников полиции применил газовый баллончик. Хоккеиста обвинили в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте. В 4:19 по местному времени (11:19 мск) его доставили в местный полицейский участок, позднее отпустили.