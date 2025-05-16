В Тюменской области река Ишим в Викуловском районе начала прибывать интенсивнее

В Викуловском районе Тюменской области зафиксировано усиление прибытия воды в реке Ишим, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Уровень воды на гидропосте в селе Балаганы за сутки вырос на 81 см, в Викулово – на 50 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

До отметки «опасное явление» в районном центре осталось менее метра. В связи с этим, расширен перечень населенных пунктов, в которых вводится режим ЧС регионального уровня. В список добавлены деревни Юрга, Черемшанка Абатского муниципального округа и садовые товарищества «Борки» и «Солнечный» Ишимского муниципального округа.

Ранее в 26 населенных пунктах Тюменской области ввели режим ЧС регионального уровня в связи с паводком. Согласно прогнозам уровень воды в Викуловском районе через несколько дней достигнет отметок 2017 года. Пик паводка ожидается в ближайшие четыре-пять дней.

Полина Щуцкая