РКН не будет запрещать «Гарри Поттера» из-за пропаганды чайлдфри

Роскомнадзор (РКН) опроверг сообщения о вероятной блокировке сериалов «Игра престолов» и «Секс в большом городе», а также серии фильмов «Гарри Поттер» из-за пропаганды чайлдфри (отказ от деторождения). В ведомстве отметили, что выводы о наличии пропаганды движения в указанных фильмах «безосновательны».

15 мая министр культуры Ольга Любимова подписала приказ, в соответствии с которым ведомство будет отказывать в выдаче прокатного удостоверения фильмам, содержащим пропаганду чайлдфри. Определять такие картины Минкультуры будет по критериям, составленным Роскомнадзором в декабре 2024 года. 19 мая «Парламентская газета» опубликовала материал, в котором предположила, что под эти критерии попадут «Гарри Поттер», «Игра престолов» и «Секс в большом городе».

«Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны»,— заявили в РКН «Интерфаксу». Там отметили, что действующие критерии оценки материалов «четко определяют», что именно относится к пропаганде. «Это, в частности, информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей, а также формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей»,— перечислили в пресс-службе ведомства.

Полина Мотызлевская