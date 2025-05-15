Минкульт не выпустит в прокат фильмы с пропагандой запрещенного чайлдфри

Минкульт будет отказывать в выдаче прокатного удостоверения фильмам, в которых есть пропаганда отказа от деторождения (чайлдфри). Об этом сказано в приказе ведомства, опубликованном на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Изменения внесены в приказ о порядке выдачи прокатного удостоверения. Он предполагает, что в прокат также не допускаются киноленты, которые в том числе пропагандируют порнографию, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения (международное движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено) и смену пола.

С 4 декабря 2024 года в России введен запрет пропаганды чайлдфри. Нарушителям запрета грозит штраф: до 400 тыс. руб.— для физлиц, до 800 тыс. руб. — для должностных лиц, до 5 млн руб. — для юрлиц. Во время обсуждения закона глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас признался, что считает инициативу «излишним правовым регулированием».

Подробности — в материале «Ъ» «Закон неочевидного действия».