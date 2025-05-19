Посланник Трампа назвал «смелым» пост Дурова о вмешательстве в дела Румынии
Посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл прокомментировал пост сооснователя Telegram Павла Дурова о вмешательстве одной из европейских стран в дела Румынии. Ранее он заявил, что его просили «заставить замолчать консерваторов в Румынии».
Фото: J. Scott Applewhite / AP
«Спасибо, Павел! Ваша смелость вдохновляет»,— написал Ричард Гренелл в соцсети Х, репостнув сообщение Павла Дурова о просьбе заблокировать консервативные румынские каналы.
18 мая основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где сообщил, что руководство одной из стран попросило мессенджер «заставить замолчать консерваторов в Румынии». Он не сказал, кто попросил платформу сделать это, но прикрепил к сообщению изображение багета. Господин Дуров заявил, что категорически отказал просителю, написав, что румынский народ заслуживает свободу слова и честные выборы. Французский МИД выступил с опровержением информации о вмешательстве Парижа в румынские выборы, вскоре обвинения отвергло Главное управление внешней безопасности (DGSE) Франции.
18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Во втором туре за пост президента боролись глава правого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. По данным избирательной комиссии, после обработки 100% голосов мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,60% голосов.
Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Румыния выбирает вектор».