В Ревде стали известны депутаты городской думы нового созыва

В Ревде (Свердловская область) определили результаты голосования за депутатов думы нового созыва. 19 из 20 мандатов заняли представители партии «Единая Россия» (ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В состав городской думы Ревды вошли:

Александр Томилов (ЕР)

Максим Сладков (ЕР)

Евгений Калмыкова (ЕР)

Вероника Кочкина (ЕР)

Константин Торбочкин (ЕР)

Наталья Кокорина (ЕР)

Олег Мерзляков (ЕР)

Анатолий Сазанов (ЕР)

Ирина Бусыгина (ЕР)

Сергей Филиппов (ЕР)

Илья Власов (ЕР)

Иван Логинов (ЕР)

Юрий Мячин (ЕР)

Андрей Волков (ЕР)

Елена Калинина (ЕР)

Владимир Южанин (ЕР)

Наталия Зиновьева (ЕР)

Андрей Мокрецов (ЕР)

Александр Копытов (ЕР)

Оксана Старцева (ЛДПР)

Представители «Новых людей», КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцы не прошли в гордуму. Из представителей партии «Единая Россия» мандат не получила только Екатерина Зотова, подтвердил источник «Ъ-Урал».

Досрочные выборы по пяти округам в думу Ревды состоялись 18 мая, в воскресенье. Каждому округу было отведено по 4 мандата. Новый состав будет работать до 2030 года. 17 кандидатов были депутатами в прошлом созыве думы, проголосовавшей 26 февраля за самороспуск. Решение о роспуске было вызвано конфликтом между представителями «Единой России», «коалицией» депутатов от КПРФ и СРЗП и местной администрацией.

Полина Щуцкая