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В Ревде стали известны депутаты городской думы нового созыва

В Ревде (Свердловская область) определили результаты голосования за депутатов думы нового созыва. 19 из 20 мандатов заняли представители партии «Единая Россия» (ЕР).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В состав городской думы Ревды вошли:

  • Александр Томилов (ЕР)
  • Максим Сладков (ЕР)
  • Евгений Калмыкова (ЕР)
  • Вероника Кочкина (ЕР)
  • Константин Торбочкин (ЕР)
  • Наталья Кокорина (ЕР)
  • Олег Мерзляков (ЕР)
  • Анатолий Сазанов (ЕР)
  • Ирина Бусыгина (ЕР)
  • Сергей Филиппов (ЕР)
  • Илья Власов (ЕР)
  • Иван Логинов (ЕР)
  • Юрий Мячин (ЕР)
  • Андрей Волков (ЕР)
  • Елена Калинина (ЕР)
  • Владимир Южанин (ЕР)
  • Наталия Зиновьева (ЕР)
  • Андрей Мокрецов (ЕР)
  • Александр Копытов (ЕР)
  • Оксана Старцева (ЛДПР)

Представители «Новых людей», КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцы не прошли в гордуму. Из представителей партии «Единая Россия» мандат не получила только Екатерина Зотова, подтвердил источник «Ъ-Урал».

Досрочные выборы по пяти округам в думу Ревды состоялись 18 мая, в воскресенье. Каждому округу было отведено по 4 мандата. Новый состав будет работать до 2030 года. 17 кандидатов были депутатами в прошлом созыве думы, проголосовавшей 26 февраля за самороспуск. Решение о роспуске было вызвано конфликтом между представителями «Единой России», «коалицией» депутатов от КПРФ и СРЗП и местной администрацией.

Полина Щуцкая

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