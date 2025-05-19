В Ревде стали известны депутаты городской думы нового созыва
В Ревде (Свердловская область) определили результаты голосования за депутатов думы нового созыва. 19 из 20 мандатов заняли представители партии «Единая Россия» (ЕР).
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В состав городской думы Ревды вошли:
- Александр Томилов (ЕР)
- Максим Сладков (ЕР)
- Евгений Калмыкова (ЕР)
- Вероника Кочкина (ЕР)
- Константин Торбочкин (ЕР)
- Наталья Кокорина (ЕР)
- Олег Мерзляков (ЕР)
- Анатолий Сазанов (ЕР)
- Ирина Бусыгина (ЕР)
- Сергей Филиппов (ЕР)
- Илья Власов (ЕР)
- Иван Логинов (ЕР)
- Юрий Мячин (ЕР)
- Андрей Волков (ЕР)
- Елена Калинина (ЕР)
- Владимир Южанин (ЕР)
- Наталия Зиновьева (ЕР)
- Андрей Мокрецов (ЕР)
- Александр Копытов (ЕР)
- Оксана Старцева (ЛДПР)
Представители «Новых людей», КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцы не прошли в гордуму. Из представителей партии «Единая Россия» мандат не получила только Екатерина Зотова, подтвердил источник «Ъ-Урал».
Досрочные выборы по пяти округам в думу Ревды состоялись 18 мая, в воскресенье. Каждому округу было отведено по 4 мандата. Новый состав будет работать до 2030 года. 17 кандидатов были депутатами в прошлом созыве думы, проголосовавшей 26 февраля за самороспуск. Решение о роспуске было вызвано конфликтом между представителями «Единой России», «коалицией» депутатов от КПРФ и СРЗП и местной администрацией.