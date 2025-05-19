Марсоход Perseverance впервые зафиксировал полярное сияние на Марсе

Марсоход Perseverance впервые в истории зафиксировал полярное сияние на Марсе в диапазоне, различимом человеческим глазом. Уникальное наблюдение стало возможным благодаря вспышке на Солнце и последующему выбросу облака плазмы в сторону Марса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / SSI / Handout / Reuters Фото: Alex McDougall-Page, AstrollCareers / Handout / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / SSI / Handout / Reuters Фото: Alex McDougall-Page, AstrollCareers / Handout / Reuters

В отличие от Земли, Марс не обладает глобальным магнитным полем, поэтому свечение может происходить не только в приполярных районах, но и по всей поверхности. До сих пор подобные явления удавалось наблюдать лишь с орбиты с помощью ультрафиолетовых приборов на борту станции MAVEN. Perseverance впервые «увидел» это событие с поверхности, сделал фотосъемку в реальном времени и подтвердил данные спектральным анализом.

Для ученых явление представляет не только визуальный интерес, но и научную ценность — оно позволяет глубже понять механизмы взаимодействия солнечной плазмы с разреженной атмосферой Марса, что особенно важно в контексте подготовки будущих пилотируемых миссий и возможного освоения планеты.

Ранее NASA объявило о разработке нового ядерного двигателя, способного сократить полет до Марса в шесть раз. Также агентство обнаружило возможные следы древней жизни на Марсе и объяснило красный цвет планеты, а также собирается отправить на Марс вертолет размером с внедорожник для поиска воды и жизни.

Евгений Федуненко